Муфтий Петербурга призвал мусульман праздновать Ураза-байрам дома

Окончание поста в месяце Рамадан приходится на конец этой недели.

Муфтий духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона Жафяр Пончаев обратился к единоверцам с просьбой соблюдать санитарно-эпидемический режим. Об этом говорится в обращении, которое распространила администрация города.

Великой пост в месяце Рамадан заканчивается 23 мая. В завершении этого Благословенного месяца наступает трехдневный праздник разговения Ураза-байрам. В связи с пандемией коронавируса Пончаев призвал всех правоверных мусульман строго соблюдать принятые властями меры безопасности и праздновать Ураза-байрам дома.

Власти Петербурга до 31 мая продлили запрет на проведение массовых мероприятий в городе, а также на посещение религиозных организаций в дни празднования Ураза-байрама 24–26 мая. 24 мая духовное управление организует онлайн-трансляцию праздничной проповеди.

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Фото: Википедия / A.Savin