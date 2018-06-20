Богатырский проспект будет сдан в 2020 году

Петербургское правительство приняло решение расторгнуть контракты с подрядчиком ремонтных работ на Богатырском проспекте в Приморском районе. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Участок между Байконурской и Гаккелевской улицами на ремонте уже несколько лет. Проезжая часть реконструирована на 60%, а тротуары готовы лишь на 10%. Ввиду этого Фонд капитального ремонта решил расторгнуть контракты с подрядчиками.
По данным комитета по строительству Петербурга, техническое движение по участку планируется запустить к сентябрю, полный срок сдачи работ намечен на сентябрь 2020 года.
Фото: ВКонтакте/Исторический район "Каменка" | СПб | Соседи
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