Богатырский проспект будет сдан в 2020 году

Фонд капремонта решил расторгнуть контракты с подрядчиками.

Петербургское правительство приняло решение расторгнуть контракты с подрядчиком ремонтных работ на Богатырском проспекте в Приморском районе. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Участок между Байконурской и Гаккелевской улицами на ремонте уже несколько лет. Проезжая часть реконструирована на 60%, а тротуары готовы лишь на 10%. Ввиду этого Фонд капитального ремонта решил расторгнуть контракты с подрядчиками.

По данным комитета по строительству Петербурга, техническое движение по участку планируется запустить к сентябрю, полный срок сдачи работ намечен на сентябрь 2020 года.

Фото: ВКонтакте/Исторический район "Каменка" | СПб | Соседи