ЗВО: авиационные бомбы помогут Петербургу избавиться от льда на реках

Служащие готовы помочь в освобождении рек от толстого слоя наледи.

Силы ЗВО готовы помочь Петербургу бороться с ледовыми заторами на реках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты заявили, что военная авиация готова к использованию на благо города, а также еще 25 регионах страны. На данные цели направят вертолеты и самолеты, которые дислоцируются в Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Отметим, что воздушные судна вместе с экипажем находятся в двухчасовой готовности к вылет по месту требования. С собой самолеты будут везти бомбы минимального калибра. На данный момент за ситуацией с паводками наблюдают военные инженеры, а также мониторингом занимаются беспилотники.

Фото: Piter.tv