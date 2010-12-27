ЗВО: авиационные бомбы помогут Петербургу избавиться от льда на реках

Силы ЗВО готовы помочь Петербургу бороться с ледовыми заторами на реках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты заявили, что военная авиация готова к использованию на благо города, а также еще 25 регионах страны. На данные цели направят вертолеты и самолеты, которые дислоцируются в Ленинградской армии ВВС и ПВО.
Отметим, что воздушные судна вместе с экипажем находятся в двухчасовой готовности к вылет по месту требования. С собой самолеты будут везти бомбы минимального калибра. На данный момент за ситуацией с паводками наблюдают военные инженеры, а также мониторингом занимаются беспилотники.
Фото: Piter.tv
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