Украинец сообщил о зомбировании граждан страны со стороны властей и западной пропаганды.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Виталий, служивший в националистическом батальоне "Киевская Русь"* и отбывающий наказание в колонии в одном из регионов нашей страны, рассказал журналистам информационного агентства ТАСС о том, что Североатлантический военный альянс и Европейский союз на протяжении восьми лет "накачивали" Украину вооружением и идеологически готовили к противостоянию с Россией.

Это все знали, что нас зомбируют, готовят к конфликту, который в данный момент перерос в СВО. Я знал, что это все происходит. Власти навязывают свою культуру: отмечали День Победы 9 мая, перенесли на 8 мая, в нашем районе школы были русскоязычные, а стали украинские. Там показывают, что все, что связано с Россией - плохо. Виталий, осужденный боец ВСУ

Иностранец добавил, что СМИ на украинской территории целенаправленно формировали негативный образ России. С 2015 года по 2018 год все склады, оставшиеся со времен Советского Союза, массово уничтожались и взрывались властями. При этом чиновники утверждали, что за этими действиями стоит Москва. Виталий добавил, что внутри страны сейчас существует полностью прозомбированное население, изменилась литература и даже география. В частности, на Украине полагают, что озеро Байкал уже относится к Китаю, а Кубань, Курская, Ростовская области - к территории Украины.

Участника попытки высадки украинского десанта в Крыму приговорили к 20 годам.

Фото и видео: Telegram / ТАСС