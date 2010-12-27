В Петербурге сфера ЖКХ будет защищена от просчетов благодаря блокчейн-системе

Градоначальник рассказал о преимуществах системы "Умный город".

Санкт-Петербург будет внедрять инновационные электронные системы, чтобы управлять сферой ЖКХ. В частности, чиновники будут использовать технологию "блокчейн". Об этом предложении рассказал глава города Георгий Полтавченко во время ежегодного отчета перед парламентариями Северной столицы.

По информации от спикера, с первого января 2018 года кредиторская задолженность по просроченным платежам впервые с 2015 года снизилась на 4,6 процента годовых. К такому изменению привела штатная работа с приборами учета и выявления инспекцией "резиновых" квартир. Напомним, что за период 2015-2016 годов сумма только увеличивалась на 24 процента. Сейчас же ситуация начала меняться.

В ближайшее время Петербург перейдет на цифровые разработки. Среди них можно выделить систему"Умный город". Ее основу составит блокчейн. Благодаря проекту невозможно будет подкручивать показатели счетчиков, а также доставка "двойных" квитанций, подразумевающие переплату денег пользователей коммунальных услуг.

Фото: Pixabay.com