Блокадники из 22 стран посетят Петербург в честь 75-летия освобождения от блокады

Чиновники хотят привлечь к памятным мероприятиям всех причастных к данному событию, несмотря на место их проживания.

Комитет по внешним связям Петербурга пригласил ветеранов из 22 стран мира на празднование 75-летнего юбилея с момента освобождения от блокады. По данным ведомства, из-за границы должно прибыть около 90 человек. Блокадники, живущие за пределами страны, посетят Северную столицу в период с 25 по 29 января.

Для гостей подготовят торжественную программу. Ожидается, что в ней поучавствуют блокадники, приехавшие из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Выжившие в году ВОВ возложат траурные цветы к могилам павших солдатов на Пискаревском кладбище. Там же гостей проводят к параду на Дворцовой площади и пригласят на специальный концерт в БКЗ "Октябрьский", проведут экскурсии по современному городу.

Фото: Piter.tv