Блокадница умерла в больнице от отравления чистотелом

Полиция выясняет обстоятельства смерти бабушки-блокадницы. Подробности "Невским Новостям" 22 сентября сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщина 1940-го года рождения поступила в больницу Святого Георгия 14 сентября. Как оказалось, она выпила чистотел и получила химический ожег пищевода.
Несмотря на старания врачей, женщина скончалась вечером 17 сентября. Тело направлено в морг.
Ранее шестиклассник отравился обезболивающим в Адмиралтейском районе.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все