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Блокадница умерла в больнице от отравления чистотелом
Сегодня, 12:38
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nastya960

Блокадница умерла в больнице от отравления чистотелом

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Химический ожог пищевода был серьезным.

Полиция выясняет обстоятельства смерти бабушки-блокадницы. Подробности "Невским Новостям" 22 сентября сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина 1940-го года рождения поступила в больницу Святого Георгия 14 сентября. Как оказалось, она выпила чистотел и получила химический ожег пищевода.

Несмотря на старания врачей, женщина скончалась вечером 17 сентября. Тело направлено в морг.

Ранее шестиклассник отравился обезболивающим в Адмиралтейском районе.

Фото:Piter.TV

Теги: блокадница, отравление, умерла
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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