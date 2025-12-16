Митрошиной запросили три года за отмывание 127 млн рублей

Блогера просят оштрафовать на 900 тысяч рублей и конфисковать у нее 115 млн рублей.

Гособвинение попросило приговорить блогера Александру Митрошину по делу об отмывании 127 млн рублей к трем годам лишения свободы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Прения состоялись в Тверском районном суде Москвы. Помимо лишения свободы прокурор потребовал обратить в доход государства 115 млн рублей блогера и назначить ей штраф в размере 900 тысяч рубле.

Также обвинение ходатайствовало о замене домашнего ареста на СИЗО. Сама Митрошина отказалась участвовать в прениях. В апреле суд продлил срок нахождения под домашним арестом до 24 июня.

Блогершу задержали из-за подозрений в умышленном дроблении своего бизнеса по продаже образовательных онлайн-курсов. По версии следствия, девушка распределяла полученные доходы по нескольким подконтрольным ИП, чтобы избегать уплаты налогов. Это помогло Митрошиной обогатиться на 127 млн рублей и купить на эти средства несколько квартир.

Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы