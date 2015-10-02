Блогеры-юмористы предложили зарегистрировать товарный знак "Колбаса Сечинская"

Блогеры посмеялись над нелепостью "отмазок" Улюкаева.

Обсуждения о спорном вопросе: знал ли экс-министр Улюкаев о взятке, которую предложил ему Игорь Сечин, не умолкают до сих пор. Известный блогер Александр Антошин написал шуточный пост в своем аккаунте на Facebook о том, что нужно срочно регистрировать товарные знаки алкоголя и колбасы. Например, красное вино можно называть “кровь Сечина”, а белое - “Слезы Улюкаева”. Пользователь также не забыл упомянуть и “колбаску Сечинскую”, добавив, что обязательным условием покупки станет выдача не менее 20 кг. в одни руки.

Журналист Юрий Васильев придумал собственное использование фамилии Сечина, который добавил к комментариям к посту Антошина: “И о вас, товарищ Ленин, я сечинения пишу”. Такими темпами новость про взятки колбасой перерастет в массовое распространение мемов, коверкающих фамилии главы “Роснефти” и экс-министра Улюкаева.

Напомним, что недавно журналистам стало известно о передаче взятки главой “Роснефти” экс-министру экономики России Алексею Улюкаеву. По словам Сечина, чиновник прекрасно знал, что берет деньги и за какую услугу, более того, он сам определил ее размер. В тоже время сам Улюкаев на заседании по данному делу заявил, что считал, что в сумке находится вино и колбаса.