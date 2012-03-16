Блогер Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли

Американский видеоблогер Джейк Пол победил в реванше бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Поединок проходил в Тампе по правилам бокса.
Бой завершился нокаутом в шестом раунде. Сам победитель не ушел без травм из ринга. В третьем раунде Пол получил рассечение от удара головами с оппонентом.
Первая встреча Пола и Вудли состоялась 29 августа текущего года. По решению судей победу в поединке также одержал видеоблогер.
Ранее российский спортсмен Артур Бетербиев досрочно победил у американского представителя Маркуса Брауна на турнире в Монреале.
Видео: Youtube/SHOWTIME Sports
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