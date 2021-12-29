Юрист посоветовала пострадавшим после обследования желудка в петербургском центре обратиться в суд

Эксперт советует подавать иск на взыскание компенсации именно за моральный вред.

Пациенты, которые пострадали при обследовании желудка в Городском консультативно-диагностическом центре №1, могут получить компенсацию. Об этом "АиФ Петербург" рассказала медицинский юрист Анна Крюкова.

На компенсацию морального вреда могут рассчитывать и родственники погибших. Напомним, при обследовании погибли три человека.

Можно начать с досудебной претензии в адрес клиники, но она вряд ли будет удовлетворена, так как суммы, которые обычно требуют, очень высокие. Поэтому родным и пострадавшим нужно идти в суд с иском о компенсации морального вреда. Вне зависимости от того, будет ли кто-то привлечен к уголовной ответственности или нет, компенсацию реально получить. Анна Крюкова.

Итоговое решение о размере компенсации будет за судом.

При обследовании в клинике использовался барий, он не включен в государственный реестр лекарственных средств. Главного врача Центра Евгения Попова арестовали.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУЗ "ГКДЦ № 1"