Блинкова вышла в финал теннисного турнира в Цзюцзяне

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал турнира WTA 250 в китайском Цзюцзяне. Призовой фонд соревнования превышает 275 тысяч долларов.
Соперницей 95-й ракетки мира была чешская спортсменка Доминика Шалкова. Блинкова одержала победу со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
Отметим, что Анна Блинкова завоевала первый и единственный трофей в рамках WTA в 2022 году в Клуж-Напоке. Россиянка может выиграть второй за карьеру трофей и первый в нынешнем сезоне. В финальном матче турнира в Цзюцзяне теннисистка сыграет с Лилли Тагер из Австрии.
Видео: YouTube / WTA
