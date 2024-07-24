Блинкова вышла в финал теннисного турнира в Цзюцзяне

В полуфинале россиянка прошла чешскую спортсменку Шалкову.

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал турнира WTA 250 в китайском Цзюцзяне. Призовой фонд соревнования превышает 275 тысяч долларов.

Соперницей 95-й ракетки мира была чешская спортсменка Доминика Шалкова. Блинкова одержала победу со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Отметим, что Анна Блинкова завоевала первый и единственный трофей в рамках WTA в 2022 году в Клуж-Напоке. Россиянка может выиграть второй за карьеру трофей и первый в нынешнем сезоне. В финальном матче турнира в Цзюцзяне теннисистка сыграет с Лилли Тагер из Австрии.

