Блинкова обыграла Рыбакину во втором круге Australian Open

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Соперницей 57-й ракетки мира во втором круге была представительница Казахстана Елена Рыбакина. Блинкова одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

В третьем круге Australian Open Блинкова сыграет с итальянской спортсменкой Ясмине Паолини.

Ранее мы сообщали, что Касаткина уступила во втором круге Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV