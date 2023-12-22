Блинкова обыграла Рыбакину во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Соперницей 57-й ракетки мира во втором круге была представительница Казахстана Елена Рыбакина. Блинкова одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.
В третьем круге Australian Open Блинкова сыграет с итальянской спортсменкой Ясмине Паолини.
Ранее мы сообщали, что Касаткина уступила во втором круге Australian Open.
Видео: YouTube / Australian Open TV
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