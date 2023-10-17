Блинкен заявил о договоренности США и Израиля по разработке плана помощи жителям Газы

В Госдепе США рассказали об угрозе от ХАМАС.

Американская администрация и власти еврейского государства договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции в Тель-Авиве сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Иностранный дипломат уточнил, что речь идет о формировании зон, которые помогут оградить местное население палестинского анклава от угроз.

Сегодня по нашему запросу США и Израиль договорились разработать план, который позволит обеспечить доставку гуманитарной помощи от стран-доноров и международных организаций гражданским лицам в Газе. И только им. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США уточнили, что для общества чрезвычайно важно, чтобы помощь начала поступать в Газу как можно скорее.При этом в Вашингтоне разделяют опасения Израиля относительно того, что ХАМАС может захватить или уничтожить гуманитарную помощь, поступающую в Сектор Газа или иным образом помешать ее поступлению нуждающимся гражданам.

Блинкен: эмиссар США по освобождению заложников поможет властям Израиля "на земле".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State