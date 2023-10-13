Блинкен: эмиссар США по освобождению заложников поможет властям Израиля "на земле"

От Госдепа в Израиль прибыл Стивен Гиллен.

Американский эммисар по освобождению заложников поможет властям Израиля "на земле". Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами на пресс-конференции в Тель-Авиве. Дипломат анонсировал рабочий визит своего коллеги Стивена Гиллена на территорию еврейского государства. Специалист уже сейчас находится на территории для оказания поддержки и содействия властям после вылазок террористов и боевиков из радикального движения ХАМАС.

Я привез с собой в Израиль заместителя нашего специального представителя по делам освобождения заложников Стива Гиллена, который <...> останется здесь, "на земле", чтобы поддержать усилия по освобождению близких. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен сообщил, что обсуждал в Израиле создание гуманитарных коридоров в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State