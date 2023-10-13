Блинкен сообщил, что обсуждал в Израиле создание гуманитарных коридоров в секторе Газа

В Госдепе США призвали ХАМАс не использовать мирных жителей в качестве "живого щита".

Американские власти обсуждали в Израиле возможность создания гуманитарных коридоров для палестинских беженцев из сектора Газа. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами на пресс-конференции в Тель-Авиве. Дипломат пояснил, что продолжит эту тему на переговорах в Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Египте и Саудовской Аравии.

Пути обеспечения гуманитарных потребностей жителей Газы, защиты их от ущерба, в то время как Израиль проводит свои законные операции по обеспечению безопасности, чтобы обезопасить себя от терроризма и постараться сделать так, чтобы подобное никогда не повторилось. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен заметил, что дя мирового сообщества в первую очередь важно помнить о фундаментальном вопросе, который осложняет ситуацию. Речь идет о том, что члены ХАМАС продолжают использовать гражданское население в качестве живого щита. В Госдепе США пояснили, что эта ситуация не является новостью.

Блинкен: США не допустят открытия против Израиля второго или третьего фронта.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State