Блинкен: США не допустят открытия против Израиля второго или третьего фронта

В Госдепе призвали Ливан не вмешиваться в конфликт между Палестиной и Израилем.

Американские власти не допустят ситуации, при которой против Израиля в нынешней ситуации атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС был бы открыт второй или третий фронт на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами на пресс-конференции в Тель-Авиве. СМИ хотели узнать у иностранного гостя о том, задействует ли Вашингтон свой военный потенциал на территории в случае необходимости, если ливанская группировка атакует еврейское государство с северной стороны.

Что касается второго фронта, то, как я уже говорил, мы и Израиль твердо убеждены в том, что второго или третьего фронта не будет. Мы прилагаем все усилия, работая с другими партнерами в регионе, для того, чтобы так и было. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США отметили, что ни государственные, ни негосударственные субъекты не должны пытаться воспользоваться "этим моментом" против Израиля.

Блинкен заявил о намерениях США сдержать любую возможную агрессию против Израиля.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State