Блинкен заявил на встрече с Си Цзиньпином, что США не ищут конфликта с Китаем

В Госдепе оценили сотрудничество с КНР.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что разрыв экономических связей с Китаем не отвечает национальным интересам США. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции в Пекине. Дипломат рассказал о том, что торговые контакты между США и КНР сейчас находятся наивысшей точке за всю их историю, так как взаимный товарооборот достигает 700 миллиардов долларов.

Мы получаем огромную выгоду от роста и прогресса в других странах, особенно в одной из крупнейших экономик мира, когда речь идет о Китае. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе напомнили о том, что американские прямые инвестиции в Китай достигли того уровня, которого эксперты не видели с 2014 года. Одновременно с этим на территории США обучаются более 300 тысяч китайских студентов. В рамках своего рабочего визита Энтони Блинкен обсудил наращивание обмена учащимися, а также увеличение количества прямых рейсов между странами. Дипломат заметил, что не в интересах США поставлять Китаю технологии, которые могут применяться "в очень непрозрачной ядерной программе и строительстве гиперзвуковых ракет", а также "в репрессивных целях".

Блинкен заявил об отсутствии соглашения США с Ираном по ядерной программе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State