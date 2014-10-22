Блинкен заявил об отсутствии соглашения США с Ираном по ядерной программе

В Госдепе США рассказали о темах, которые обсуждаются с Тегераном.

Договоренностей между американцами и Тегераном по иранской ядерной программе нет, а обсуждения темы задержанных лиц между сторонами идут отдельно. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сингапура сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Он добавил, что некоторые данные СМИ, касающиеся договоренностей по ядерному досье и удерживаемых лицах "просто неверны и неправда".

Мы привержены тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Мы по-прежнему убеждены, что лучшим путем недопущения этого является дипломатия, но не отказываемся ни от каких вариантов. <…> Но договоренности нет, сообщения об обратном попросту неверны. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель Госдепа США уточнил, что ничего бы его больше не порадовало, чем возможность сказать обществу о достижении договоренности по удерживаемым лицам. Однако над этим вопросом дипломаты по-прежнему продолжают работать.

США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State