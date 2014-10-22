США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие

Энтони Блинкен рассказал о размещении ТЯО России в Белоруссии.

В Вашингтоне не видят признаков того, что Россия готова применить свое ядерное оружие. Соответствующее заявление 16 июня сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном. Таким образом американский руководитель внешнеполитического ведомства прокомментировал прессе вопрос размещения на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится использовать свое ядерное оружие... Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дипломат пояснил, что у властей страны нет причин повышать готовность своих ядерных сил. Однако в Вашингтоне "продолжат очень внимательно следить за текущей обстановкой.

Блинкен заявил, что США не фиксируют поставки Китаем оружия России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State