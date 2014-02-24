Блинкен заявил, что США не продвигают какого-то конкретного кандидата на пост генсека НАТО

В Госдепе США оценили работу Йенса Столтенберга.

Американские власти при президенте Джо Байдене не занимаются продвижением какой-то конкретной кандидатуры на пост следующего генерального секретаря Организации Североатлантического договора. Такое заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли в Лондоне сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник ответил на вопрос о том, почему Вашингтон добивается продления мандата действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, действующий до 30 сентября 2023 года.

Что касается генерального секретаря НАТО. Нет, мы не проталкиваем, не продвигаем какого-то конкретного кандидата... ведем очень тесные консультации с союзниками и партнерами, чтобы определить, куда мы хотим двигаться с НАТО. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен добавил, что президент США Джо Байден считает Йенса Столтенберга выдающимся лидером, однако в мире есть другие выдающиеся, по мнению администрации США, фигуры, которые рассматриваются на пост генсека НАТО.

Блинкен заявил на встрече с Си Цзиньпином, что США не ищут конфликта с Китаем.

Фото и видео: YouTube / The Independent