Блинкен заявил, что США не продвигают какого-то конкретного кандидата на пост генсека НАТО

Американские власти при президенте Джо Байдене не занимаются продвижением какой-то конкретной кандидатуры на пост следующего генерального секретаря Организации Североатлантического договора. Такое заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли в Лондоне сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник ответил на вопрос о том, почему Вашингтон добивается продления мандата действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, действующий до 30 сентября 2023 года.
Что касается генерального секретаря НАТО. Нет, мы не проталкиваем, не продвигаем какого-то конкретного кандидата... ведем очень тесные консультации с союзниками и партнерами, чтобы определить, куда мы хотим двигаться с НАТО.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Энтони Блинкен добавил, что президент США Джо Байден считает Йенса Столтенберга выдающимся лидером, однако в мире есть другие выдающиеся, по мнению администрации США, фигуры, которые рассматриваются на пост генсека НАТО.
Блинкен заявил на встрече с Си Цзиньпином, что США не ищут конфликта с Китаем.
Фото и видео: YouTube / The Independent
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