Блинкен не согласился с тем, что никогда не признает РФ "спонсором терроризма"

В Госдепе США поспорил с сенатором Линдси Грэмом.

Американский государственный Энтони Блинкен во вторник 16 мая не стал соглашаться со словами местного сенатора Линдси Грэма (представитель Республиканской партии от штата Южная Каролина) с тем, что Госдеп никогда не признает Россию "страной - спонсором терроризма". Согласно законодательству США, правом внесения или исключения государств в этот перечень обладает руководство внешнеполитического ведомства. Дипломат не стал давать объяснение своим словам на слушаниях в Конгрессе.

- Но вы же никогда не включите Россию в список стран - спонсоров терроризма? - Никогда не говорите никогда...

Напомним, что Энтони Блинкен в марте текущего года заявлял о том, что внесение РФ в данный перечень может повлечь нежелательные последствия для Вашингтона.

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Фото и видео: YouTube / NowThis News