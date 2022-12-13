Блинкен: США в 2022 году экспортировали в ЕС 56 млрд куб. м СПГ

В Госдепе США рассказали об обеспечении Европы топливом.

Американская администрация в 2022 году экспортировала в страны Евросоюза 56 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Этот показатель составил порядка 40% всех поставок такого вида топлива в Европу. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с главой МИД ЕС Жозепом Боррелем сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Поставки Вашингтона увеличились в регион на 140% по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году США экспортировали 56 млрд куб. м СПГ в Европу. Это 40% всего европейского импорта. Сегодняшняя дискуссия подтвердила то, что было для нас очевидным: отношения США и ЕС никогда не были важнее для продвижения общих интересов Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен пояснил, что отношения между США и Евросоюзом никогда не были крепче, чем в настоящее время. По мнению руководителя Госдепа США, после начала специальной военной операции России на Украине геополитические ставки не могут быть еще выше, чем существующие трансатлантические отношения.

Блинкен: Европа выделила за время конфликта $13 млрд на военную помощь Украине.

Фото и видео: European Commission