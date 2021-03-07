Блахович победил Адесанью и защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Бой занял пять раундов.

Боец из Польши Ян Блахович победил нигерийца Исраэля Адесанью и защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Турнир UFC 259 состоялся в Лас-Вегасе накануне.

Бой занял пять раундов. Решение судей о победе Блаховича было единогласным.

Ранее мы писали, что российский боец Петр Ян лишился титула чемпиона UFC из-за дисквалификации в титульном поединке с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC. Спортсмен использовал запрещенный удар коленом в голову в партере.

Видео: Youtube/UFC - Ultimate Fighting Championship