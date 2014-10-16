Стадион Центра физической культуры Красносельского района ждёт благоустройство

Пространство для спортивных мероприятий преобразят до конца ноября.

Администрация Красносельского района Северной столицы объявила тендер на благоустройство стадиона местного "Центра физической культуры, спорта и здоровья" в Красном селе. Как выяснил Piter.TV, начальная цена контракта составит 63,9 млн рублей.

Будущему исполнителю предстоит проложить на территории спортивного объекта резиновое бесшовное покрытие. Также на стадионе появится новое оборудование – ворота, баскетбольные стойки, сетки для игр с мячом и спортивные тренажеры на площадке для ГТО. Для зрителей возведут урны, скамейки и трибуны. Также в благоустройство войдет установка светильников.

Подать заявки для участия в электронном аукционе можно будет до 3 августа.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "ТЭК СПб" закончило благоустройство после замены трубы на проспекте Ветеранов.

Фото: СПб ГБУ "ЦФКС и З Красносельского района"