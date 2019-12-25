ГУП "ТЭК СПб" закончило благоустройство после замены трубы на проспекте Ветеранов

Инженерные сети были заменены н участке от улицы Пионерстроя до улицы Тамбасова.

Представители ГУП "ТЭК СПб" провели благоустройство на участке проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до улицы Тамбасова. В общей сложности там заменили почти 2 тыс. м трубопровода диаметром 700 мм. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Благодаря проведённым мероприятиям, беспрерывное теплоснабжение обеспечено 391 зданию, 233 из которых являются жилыми домами, в которых проживает около 195 тыс. граждан, 13 – относятся к детским учреждениям, 19 – к школам, а еще 7 – к объектам здравоохранения.

Отметим, что работы были полностью выполнены на 6 месяцев раньше планируемых сроков за счёт оптимизации используемых при работе ресурсов и привлечению дополнительных мощностей со стороны подрядчика.

Ранее мы сообщили о том, что "Теплосеть" начала реконструкцию трубопровода в Купчино.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга