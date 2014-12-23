"Теплосеть" начала реконструкцию трубопровода в Купчино

В рамках работ специалисты повысят надежность системы теплоснабжения 26 зданий, в пяти из которых размещены детские учреждения.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступила к мероприятиям, направленным на повышения надежности систем теплоснабжения у 26 зданий Фрунзенского района, в пяти из которых размещены учреждения для детей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Работы будут разделены на несколько этапов. Для начала будет смонтирован временный трубопровод 2880 м в длину. Он будет обслуживать квартал, ограниченный улицей Олеко Дундича, Малой Карпатской, Бухарестской и Малой Балканской улицами.

Далее в планах специалистов — монтаж трубопровода длиной 2361 м и диаметрами труб от 65 до 400 мм. Для более длительного срока эксплуатации в него внедрят специальное устройство защиты от коррозии и агрессивных химических соединений.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подготовка к отопительному сезону идёт по графику.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"