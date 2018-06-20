30 лет без гражданства: история постояльца "Ночлежки"

По статистике, в Петербурге насчитывается около 50 000 бездомных людей. 10 000 человек получают помощь от благотворительной организации "Ночлежка". Piter.TV решил посетить это место и поговорить с одним из постояльцев приюта.

"Ночлежка" была открыта в 1990 году благодаря стараниям волонтеров. Уже 29 лет эта организация помогает людям, которые оказались на улице без денег и документов.

По словам сотрудников, люди по-разному приходят в "Ночлежку". Однако из всех причин можно выделить три, самые распространенные.

Одна из причин бездомности - это переезд в другой город, потому что в своем родном городе нет работы. На втором месте – это конфликты родственников, когда близкие выселяют их из-за проблем с недвижимостью. И третья, самая такая распространенная – это мошенничество с недвижимостью. К сожалению, это не ушло в прошлое. Так же, как и в 1990-х годах, люди попадаются на удочку "черных риэлторов". Влада Мисюрева, руководитель отдела привлечения ресурсов благотворительной организации "Ночлежка".

Постояльцу "Ночлежки" Дмитрию Князеву – 31 год. У него никогда не было ни паспорта, ни российского гражданства. Мужчина родился в Таджикской ССР, но воспитывался в Москве. Когда он был ребенком, мать привезла его в Россию из Таджикистана, но потом ее лишили родительских прав. Мальчика отправили в московский приемник-распределитель, а оттуда его забрали в приют. В подростковом возрасте Дмитрий попал в колонию. Из-за чего это произошло, он говорить не хочет и очень тяжело вспоминает то время, когда оказался в тюрьме.

Когда мужчина вышел на свободу, он понял, что не может устроиться на работу в столице. Никто не мог помочь ему в восстановлении документов: было непонятно, на гражданство какой страны он может претендовать. Время его переезда с матерью совпало с развалом СССР, и это еще больше осложняло ситуацию.

Дмитрий узнал о "Ночлежке", приехал в Петербург и поселился в приюте. Мужчина стал волонтером: помог в ремонте пунктов обогрева. Сейчас он регулярно ездит на ночном автобусе "Ночлежки", чтобы покормить бездомных людей. Через несколько месяцев он должен получить паспорт и оформить гражданство.

Видео: Piter.TV