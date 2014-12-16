Бизнесмена Каштело отправили за решетку на 9 лет за убийства 1990-х годов

Суд потребовал миллионы компенсаций.

В Санкт-Петербурге суд назначил бизнесмену Олегу Каштело девять лет строгого режима за организацию серии убийств, совершенных в 1990-х и начале 2000-х годов, и взыскал миллионы компенсаций в пользу потерпевших. Об этом сообщил Официальный Telegram-канал объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, 16 марта 1993 года при участии Каштело было совершено не менее 25 выстрелов в сторону Гуняшина, который скончался от ранений. В 1997 году он участвовал в похищении коммерсанта Коломойца, руководителя совета директоров АООТ "Рефрижераторный флот". Потерпевший был вывезен в лесной массив во Всеволожском районе, где его убили.

26 января 2000 года в холле общежития был расстрелян Сергей Максимов, телохранитель Каштело. Следствие установило, что осужденный считал его угрозой и привлек исполнителей для убийства. 5 июня 2000 года при участии Каштело было совершено убийство спортсмена Вячеслава Бордукова с целью завладения его автомобилем. Тело погибшего закопали в лесном массиве на улице Коммуны, и он считался пропавшим без вести до обнаружения останков в мае 2024 года.

В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что соучастник Каштело Вадим Камалетдинов находится в розыске. Другой фигурант, Дмитрий Карлик, отбывает наказание в Израиле за шесть убийств.

Ранее сообщалось, что петербургские следователи прибыли в Израиль для предъявления обвинения в убийстве Карлику.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу