Бизнесмен щедро поделился 3 миллионами с мошенниками

Якобы поставщик дезинфицирующих средств стал виновником аварии на Васильевском острове.

В Петербурге бизнесмен отдал 3 миллиона мошенникам. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", такую сумму 65-летний глава компании, занимающейся оптовыми поставками дезинфицирующих и гигиенических средств в больницы и поликлиники Северо-Запада, передал незнакомцу средних лет накануне около 10 часов утра. Встреча состоялась в парадной дома на проспекте Сизова, где живет предприниматель.

Якобы бизнесмен стал виновником аварии на Васильевском острове. По всей видимости, авария была подставной, а ущерб умышленно завышен. Догадался об этом дезинфектор спустя четыре часа, когда решил обратиться в полицию. По заявлению о мошенничестве проводится проверка.