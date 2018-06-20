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Бизнесмен щедро поделился 3 миллионами с мошенниками
Сегодня, 13:51
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TretyakovaS

Бизнесмен щедро поделился 3 миллионами с мошенниками

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Якобы поставщик дезинфицирующих средств стал виновником аварии на Васильевском острове.

В Петербурге бизнесмен отдал 3 миллиона мошенникам. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", такую сумму 65-летний глава компании, занимающейся оптовыми поставками дезинфицирующих и гигиенических средств в больницы и поликлиники Северо-Запада, передал незнакомцу средних лет накануне около 10 часов утра. Встреча состоялась в парадной дома на проспекте Сизова, где живет предприниматель.

Якобы бизнесмен стал виновником аварии на Васильевском острове. По всей видимости, авария была подставной, а ущерб умышленно завышен. Догадался об этом дезинфектор спустя четыре часа, когда решил обратиться в полицию. По заявлению о мошенничестве проводится проверка.

Теги: криминал, мошенники, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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