Бизнесмен предлагает приватизировать лес в России

На Дальнем Востоке становится все меньше спелого леса.

Глава крупнейшего лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич предлагает от лесной территории России приватизировать 2-3%. На таких участках, по его словам, нужно заниматься "интенсивным выращиванеим леса". Об этом бизнесмен рассказал в интервью РБК.

Лашкевич подчеркнул, что на Дальнем Востоке становится все меньше спелого леса с древесиной, пригодной для переработки. По его словам, естественного роста на текущих вырубках нужно будет ждать 80-120 лет.

Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, — дешевые длинные деньги для инвестирования в эту историю, — сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что необходимо инвестировать около 5 тыс. долларов на гектар, пока лес не начнет расти сам. Лашкевич предложил выделить климатические зоны наибольшего благоприятствования, занимающие лишь два-три процента от всей лесной территории России. На этой территории, по его словам, можно реализовать модель интенсивного лесопользования с правом собственности.

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