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Бизнесмен из Петербурга ответит перед законом за трех нелегальных енотов
Сегодня, 18:00
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Asyaromanenkova
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Бизнесмен из Петербурга ответит перед законом за трех нелегальных енотов

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В результате проверки в помещении дома на улице Ярослава Гашека прокуратура нашла нарушения ветеринарного законодательства. Бизнесмен с нарушением содержал трех енотов.

Сотрудники прокуратуры Фрунзенского района и Управление ветеринарии Санкт-Петербурга пришли с проверкой в помещение ИП Савенков Б.В. на улице Ярослава Гашека. Представители закона проверяли соблюдение требований ветеринарного законодательства при экспонировании диких животных.

По требованиям закона, владельцы животных должны покупать и продавать их только с разрешения государственных органов. При содержании или покупке енотов и других диких животных владелец должен зарегистрировать его в ветеринарном учреждении.

"В нарушение требований закона установлено, что предприниматель приобрел троих енотов без ведома и разрешения ветеринарной службы", - написала пресс-служба прокуратуры.

Из-за этого бизнесмен получил дело об административном нарушении. Прокуратура внесла в его адрес представление об устранении нарушений. За устранением недочетов следят специалисты.

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Теги: енот , новости питера , новости спб
Категории: Происшествия Картина дня

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