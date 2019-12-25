Бизнесмен Пригожин наблюдает позитивные тенденции в отношениях Смольного и ресторанного бизнеса

Предприниматель из Северной столицы Евгений Пригожин видит положительные тенденции в отношениях Смольного и петербургского ресторанного бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-центром компании "Конкорд".

Бизнесмен прокомментировал этот вопрос для редакции городского издания "Петербург Ньюс". За неделю положение дел изменилось, а так называемая "Карта сопротивления" петербургских баров и ресторанов, которые планировали игнорировать запрет на работу в новогодние праздники, была упразднена создателями. Пригожин отметил, что в диалоге между ресторанным бизнесом и городскими властями наметились явные положительные тенденции.

Он напомнил, что губернатор Александр Беглов на прошлой неделе провел встречу с ресторатором и телеведущим Арамом Мнацакановым, в ходе которой были обсуждены различные нововведения в плане помощи представителям бизнес-сообщества в сложный период.

Также Пригожин рассказал о комиссии для налаживания диалога между Смольным и пострадавшими сферами бизнеса, которую планирует собрать петербургский градоначальник. Комиссия займется вопросами коронавирусных ограничений, а также решением проблем, которые возникают по их причине.

Не исключена и помощь со стороны властей, в том числе материальная отметил он.

Кроме того, предприниматель раскритиковал позицию вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, пригрозившего ресторанам, которые планируют работать в новогодние праздники, серьезными поверками. По мнению Пригожина, подобный подход отражает непрофессионализм чиновника.

Ранее бизнесмен указывал, что рестораторы должны пойти на диалог со Смольным, чтобы обсудить коронавирусные ограничительные меры.