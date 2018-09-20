Бизнес по продаже черепов переместился с eBay в Instagram

Торговля останками стала популярна в одной из социальных сетей.

На пространствах Сети активно развивается продажа черепов и скелетов. До 2016 года они продавались на eBay, потом сайт запретил это делать, и торговцы человеческими останками переместились в Instagram. О необычном бизнесе в Интернете рассказала "Gazeta.SPb".

Для того, чтобы привлечь внимание, черепа всячески украшают. В том числе делают из них функциональные вещи. В описании фотографии владелец указывает цену за такой "артефакт". Иногда возможен торг.

В России бизнес не прижился. В том числе потому, что хранение костей не разрешено российским законодательством. На законных основаниях они находятся только в медицинских учебных учреждениях. Более развита в нашей стране торговля костями животных.

Наиболее активно этот бизнес развивается в Великобритании. Некоторые останки являются очень древними и сохранились со времен колоний. Такие товары вызывают наибольший интерес, но в то же время являются самыми дорогими.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что обновленные Apple Watch могут выпустить в 2020 году.

Фото: Instagram