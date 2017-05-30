Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести изменения в уголовно-правовую систему России
Вчера, 15:27
0
lesjasap
407

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести изменения в уголовно-правовую систему России

0
 
 

Борис Титов предложил внедрить значительные изменения в уголовно-правовую систему России.

В Петербурге предложена инициатива по реформе уголовно-правовой системы. Предложения по изменению внес бизнес-омбудсмен Борис Титов. 
 
Общественный деятель составил программу "Стратегия Роста”, согласно которой предлагает упорядочить работу судов и правоохранительных органов. В частности, петербуржец считает необходимым дать больше полномочий Прокуратуре и Верховному суду, а также внести корректировки в формирование судейского корпуса. По мнению омбудсмена, должность федерального судьи  должны получать люди с опытом в адвокатуре или прокуратуре. Кассационные и апелляционные инстанции предлагается территориально разделить. 
 
Среди нововведений можно отметить создание финансовой полиции и ввод суда присяжных по экономическим преступлениям, а также декриминализацию мелких нарушений.
Теги: бизнес-омбудсмен , борис титов , стратегия роста , уголовно-правовая система
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5