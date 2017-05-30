Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести изменения в уголовно-правовую систему России

Борис Титов предложил внедрить значительные изменения в уголовно-правовую систему России.

В Петербурге предложена инициатива по реформе уголовно-правовой системы. Предложения по изменению внес бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Общественный деятель составил программу "Стратегия Роста”, согласно которой предлагает упорядочить работу судов и правоохранительных органов. В частности, петербуржец считает необходимым дать больше полномочий Прокуратуре и Верховному суду, а также внести корректировки в формирование судейского корпуса. По мнению омбудсмена, должность федерального судьи должны получать люди с опытом в адвокатуре или прокуратуре. Кассационные и апелляционные инстанции предлагается территориально разделить.

Среди нововведений можно отметить создание финансовой полиции и ввод суда присяжных по экономическим преступлениям, а также декриминализацию мелких нарушений.