Бизнес-центр на Заневском выставили на продажу за 1,3 млрд рублей

Бизнес-центр на Заневском, 67 корпус 4, расположенный у метро "Ладожская", решили продать.
Здание из 14 этажей, включая подземный этаж и эксплуатируемую крышу, общая площадь которого составила 6,5 тыс. "квадратов", обойдется в 1,3 млрд рублей. Центр ввели в эксплуатацию в прошлом году, но помещения в аренду так и не сдали.
Участок принадлежит компании ООО "ГазРемСтрой", по данным ЕГРП.
Купить можно как весь БЦ, так и отдельные этажи. По мнению экспертов, цена здания завышена.
Фото: Pхhere.com
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