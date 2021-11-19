  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бизнес-центр на Заневском выставили на продажу за 1,3 млрд рублей
Сегодня, 20:36
72
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Бизнес-центр на Заневском выставили на продажу за 1,3 млрд рублей

0 0

Здание состоит из 14 этажей.

Бизнес-центр на Заневском, 67 корпус 4, расположенный у метро "Ладожская", решили продать.

Здание из 14 этажей, включая подземный этаж и эксплуатируемую крышу, общая площадь которого составила 6,5 тыс. "квадратов", обойдется в 1,3 млрд рублей. Центр ввели в эксплуатацию в прошлом году, но помещения в аренду так и не сдали.

 Участок принадлежит компании ООО "ГазРемСтрой", по данным ЕГРП. 

Купить можно как весь БЦ, так и отдельные этажи. По мнению экспертов, цена здания завышена.

Фото: Pхhere.com

Теги: бизнес-центр на заневском, продажа недвижимости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии