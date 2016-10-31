  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бывший завод General Motors в Петербурге возрождается с моделями Omoda и Jaecoo
Сегодня, 16:55
83
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Бывший завод General Motors в Петербурге возрождается с моделями Omoda и Jaecoo

0 0

Завод в Шушарах готовится к перезапуску на конвейер могут выйти китайские кроссоверы.

В Санкт-Петербурге на площадке в Шушарах, ранее принадлежавшей General Motors и Hyundai, готовят возобновление производства автомобилей. Новый оператор "АГР Холдинг" ведёт набор сотрудников, а отраслевые источники сообщают о возможном запуске кроссоверов Omoda и Jaecoo под новыми названиями. Об этом пишет "5 колесо".

По информации отраслевых изданий, на конвейер планируют поставить китайские кроссоверы Omoda и Jaecoo, входящие в концерн Chery. Для российского рынка модели могут получить локальные названия Onvis и Jeland.

Запуск намечен поэтапно: сначала планируется крупноузловая сборка (SKD), а затем переход к полному циклу (CKD), включающему сварку и окраску кузовов. Для "АГР Холдинг" это не первый опыт перезапуска простаивающих заводов: месяц назад компания запустила производство кроссоверов под маркой Tenet на бывшей площадке Volkswagen в Калуге.

Официальных комментариев о модельном ряде для Петербурга пока не поступало, однако все признаки указывают на скорый старт производства.

Ранее сообщалось, что на будущей станции метро "Юго-Западная" смонтировали панно и эскалаторы.

Фото: pxhere

Теги: завод, машины, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии