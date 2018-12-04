Алексей Зырянов перешел с зампреда КРТИ и комитет по экономической политике

В Смольном рассказали о новом назначении.

В Правительстве Санкт-Петербурга продолжаются кадровые перестановки. В пресс-службе Смольного рассказали, что бывший заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры займет должность заместителя главы комитета по экономической политике города. Место получил Алексей Зырянов.

Отметим, что в сферу обязанностей чиновника входит программно-целевое управление и координация работы ведомства. Также мужчина ответит за ценообразование Северной столицы и нормирование средств.

Напомним, что петербуржец работает в администрации города с 2013 года.

Фото: Piter.tv