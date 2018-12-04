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Алексей Зырянов перешел с зампреда КРТИ и комитет по экономической политике
Сегодня, 6:45
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lesjasap

Алексей Зырянов перешел с зампреда КРТИ и комитет по экономической политике

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В Смольном рассказали о новом назначении.

В Правительстве Санкт-Петербурга продолжаются кадровые перестановки. В пресс-службе Смольного рассказали, что бывший заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры займет должность заместителя главы комитета по экономической политике города. Место получил Алексей Зырянов.

Отметим, что в сферу обязанностей чиновника входит программно-целевое управление и координация работы ведомства. Также мужчина ответит за ценообразование Северной столицы и нормирование средств.

Напомним, что петербуржец работает в администрации города с 2013 года. 

Фото: Piter.tv

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Теги: алексей зырянов, крти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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