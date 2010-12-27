Экс-замначальника УФСИН, обвиняемого в убийстве коллеги, не отпустили из-под ареста

Октябрьский суд продлил заключение под стражей обвиняемых в деле об убийстве сотрудника ФСИН Николая Чернова и подстрекательстве к нему. Оба фигуранта дела проведут Новый год под стражей.

Бывший замначальника УФСИН Петербурга и Ленобласти Сергей Мойсеенко и петербуржец Собир Садыков проведут Новый год под стражей. Оба обвиняются в подстрекательстве и непосредственном убийстве сотрудника ФСИН Николая Чернова.

Мужчин оставили под стражей до 1 февраля. Таким образом они встретят зимние праздники за решеткой. Садыков не возражал против продления меры пресечения. А вот Мойсеенко требовал перевести его под домашний арест. Кроме того, он воспользовался своим правом и отказался давать показания.

В Чернова всадили восемь пуль на Колтушском шоссе. Вскоре он скончался в больнице. Садыкова считают исполнителем преступления. Также следствие считает, что приказ об убийстве отдал Мойсеенко.