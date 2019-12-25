В Петербурге осудят бывшую сотрудницу "Россельхозбанка" за кражу 4,2 млн рублей

Женщина была заместителем управляющего офиса в петербургском филиале банка.

В Петербурге будут судить за крупную кражу женщину, работавшую замуправляющего операционного фонда городского филиала "Россельхозбанка". Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Следствие полагает, что сотрудница похитила свыше 4,2 миллионов рублей, переводя их на подконтрольный расчетный счет. На деньги наложен арест до вынесения решения суда. Дело расхитительницы рассмотрит Калининский районный суд

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге работник ломбарда похитил драгоценности и исчез.

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