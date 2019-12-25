В Петербурге работник ломбарда похитил драгоценности и исчез

Сумма ущерба устанавливается.

Днем 29 июля в полицию Московского района Петербурга обратился 50-летний индивидуальный предприниматель и заявил об ограблении его ломбарда. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, некто похитил ювелирные изделия из сейфа и скрылся. Перечень похищенных драгоценностей и сумма ущерба устанавливаются.

По подозрению в совершении преступления разыскивают 49 летнего мужчину, работающего приемщиков в этом ломбарде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что вор ограбил покупателя в магазине на Ветеранов.

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