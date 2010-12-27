Бывший муж Ирины Аллегровой скончался в Петербурге от воспаления легких

Игорь Капуста подцепил инфекцию в одной из городских больниц.

В ночь на 15 мая в одной из петербургских больниц скончался бывший муж Ирины Аллегровой Игорь Капуста. Информацию о смерти подтвердила сестра умершего. Об этом сообщает "Рамблер".

Отмечается, что Капуста лег в больницу на плановое обследование. В медучреждении мужчина подцепил инфекцию, которая в итоге перешла в воспаление легких. Его перевели в реанимацию, однако спасти не смогли. Игорь Капуста скончался на 57-м году жизни.

Аллегрова и Капуста были вместе в 1994-1999 годах. СМИ писали, что они были повенчаны, однако в ЗАГСе свои отношения не оформляли. В 2013 году экс-супруга певицы обвинили в попытке сбыта наркотиков и приговорили к шести годам тюрьмы. В апреле 2017 года осужденный вышел на свободу.

Ранее мы писали, что Ирина Аллегрова вызвала возмущение у петербуржской публики.

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