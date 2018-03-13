Ирина Аллегрова вызвала возмущение у петербуржской публики

Петербуржцы остались недовольными после фальшивого концерта Аллегровой.

Популярная российская певица Ирина Аллегрова расстроила публику на концерте в Санкт-Петербурге. Концерт состоялся в Ледовом дворце. Гости мероприятия сообщали о недовольстве в своих комментариях в соцсетях.

По словам присутствующих, многие зрители, которые пришли на концерт желали услышать известные хиты исполнительницы. Но вместо них певица ознакомила зрителей с новыми и незнакомыми песнями. Негодование публики заметно прослеживается в социальных сетях. Как всегда, одни пользователи возмущались, а другие активно защищали Аллегрову.

Стоит отметить, что не дождавшись завершения концерта, многие покинули зал. Публика осталась недовольна и тем, что певица воспользовалась фонограммой.

Видео: Piter.tv