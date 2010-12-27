Ирина Аллегрова отменила концерт из-за серьезной болезни

Артистка подхватила инфекцию.

Концерт Ирины Аллегровой, который должен был состояться 2 сентября в Одинцово, отменился из-за болезни артистки. Глава города сообщил, что у певицы поднялась температура. Более точного диагноза нет.

Поклонники Аллегровой предположили, что у артистки может быть инфекция. Она сама неоднократно заявляла в интервью, что годы берут свое, и она уже не может, как прежде, скакать между рядами и собирать цветы.

Вместо Ирины Аллегровой на сцену вышел участник шоу "Главная сцена" и "Голос" Юрий Кононов. Кроме того, перед жителями Одинцово выступили Анастасия Стоцкая, рэпер Джиган, а также танцор Евгений Папунаишвили.

Ранее мы писали, что у Эдиты Пьехи обнаружили сахарный диабет.

Фото: Instagram / ivanov_odincovo