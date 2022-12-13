Полковник в отставке не считает, что страну можно считать "изгоем", как об этом говорил Марк Милли.

Слова американских чиновников о России не соответствуют реальности. Соответствующее заявление вы ходе выступления в эфире YouTube-проекта Judging Freedom рассказал бывший полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Он напомнил о том, что ранее начальник комитета штабов Вооруженных сил США Марк Милли назвал Москву "мировым изгоем". По мнению аналитика, на самом деле все те негативные нарративы, распространяемые коллективным Западом, нужно адресовать прежде всего к украинским гражданам.

Россию вряд ли можно назвать изгоем, если бы было так, то ее экономика лежала бы в руинах, однако там все идет как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Экс-морпех заявил, что США наживаются на эскалации украинского конфликта.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom