Бывший сотрудник комитета по законности Петербурга получил условный срок

Мужчина получил, используя свое служебное положение, больше 300 тысяч рублей.

Смольнинский районный суд огласил приговор бывшему инспектору комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Его признали виновным в получении взятки и мошенничестве. Об этом 21 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Александр Ольшанский получил 180 тысяч рублей. За эти деньги он пообещал не привлекать за незаконную предпринимательскую деятельность в Центральном районе. Кроме того, от этого же лица он получит 217 тысяч рублей за оказание услуги, на которую на самом деле у мужчины не было полномочий.

Подсудимый признал свою вину. Ему назначили 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 7 лет.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что судебный пристав обвиняется в получении 150 тысяч рублей взятки в Петербурге.

Фото: Piter.tv