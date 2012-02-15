Бывший сотрудник комитета по законности Петербурга получил условный срок

Смольнинский районный суд огласил приговор бывшему инспектору комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Его признали виновным в получении взятки и мошенничестве. Об этом 21 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Александр Ольшанский получил 180 тысяч рублей. За эти деньги он пообещал не привлекать за незаконную предпринимательскую деятельность в Центральном районе. Кроме того, от этого же лица он получит 217 тысяч рублей за оказание услуги, на которую на самом деле у мужчины не было полномочий.
Подсудимый признал свою вину. Ему назначили 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 7 лет.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что судебный пристав обвиняется в получении 150 тысяч рублей взятки в Петербурге.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все