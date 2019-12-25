Судебный пристав обвиняется в получении 150 тысяч рублей взятки в Петербурге

Вознаграждение пристав хотел получать за оказание содействия по исполнению исполнительного документа.

В пятницу, 11 марта, в пресс-службе СК России по Петербургу сообщили, что судебного пристава-исполнителя подозревают в коррупции. Возбуждено уголовное дело.

Предполагается, что 38-летний судебный пристав-исполнитель Выборгского районного отдела судебных приставов УФССП вступил в сговор с неизвестными. После этого мужчина потребовал от представителя коммерческих структур каждый месяц передавать 150 тыс. рублей. Взятку он хотел получать за оказание содействия по исполнению исполнительного документа.

Первую передачу денег осуществили в январе, а накануне после получения очередной взятки обвиняемого задержали.

Фото: Piter.tv