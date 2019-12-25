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Судебный пристав обвиняется в получении 150 тысяч рублей взятки в Петербурге
Сегодня, 14:33
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Судебный пристав обвиняется в получении 150 тысяч рублей взятки в Петербурге

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Вознаграждение пристав хотел получать за оказание содействия по исполнению исполнительного документа.

В пятницу, 11 марта, в пресс-службе СК России по Петербургу сообщили, что судебного пристава-исполнителя подозревают в коррупции. Возбуждено уголовное дело. 

Предполагается, что 38-летний судебный пристав-исполнитель Выборгского районного отдела судебных приставов УФССП вступил в сговор с неизвестными. После этого мужчина потребовал от представителя коммерческих структур каждый месяц передавать 150 тыс. рублей. Взятку он хотел получать за оказание содействия по исполнению исполнительного документа.

Первую передачу денег осуществили в январе, а накануне после получения очередной взятки обвиняемого задержали. 

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, коррупция, судебный пристав
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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