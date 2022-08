Специалист объяснил, для чего США разжигают конфликты по всему региону.

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что США разжигают конфликты в различных мировых регионах с целью помешать России, переключить внимание Москвы и усложнить обстановку на Украине. Соответствующее заявление эксперт сделал во время выступления на YouTube-канале. Специалист предположил, что Вашингтон чувствует, что украинский кризис развивается не по тому сценарию, который был задуман. Из-за этого Вашингтону приходится "создавать хаос" в альтернативных потенциальных взрывоопасных европейских точках. В частности, речь идет о непризнанном Косово.

Все это еще раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешевых политических очков. Скотт Риттер, экс-разведчик США

В США полагают, что при изменении геополитической обстановки, происходящей на континенте, российская сторона может заняться корректировкой собственных планов.

Экс-разведчик США предрек трагический конец Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Through the eyes of