Бывший председатель Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК

Ху Цзиньтао не присутствовал на торжественном мероприятии рядом с Си Цзиньпином.

Бывший председатель Китая, 79-летний Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия XX съезда Коммунистической партии. Место политика осталось пустым на мероприятии. Об этом рассказали местные журналисты. Корреспондент ТАСС уведомил о том, что иностранную прессу запустили на церемонию во время короткого перерыва перед голосованием около 11:15 по местному времени (06:15 по московскому времени). Все делегаты находились на своих местах, но в центре президиума пустовало одно кресло в первом ряду. Оно находилось по левую руку от действующего председателя КНР Си Цзиньпина.

Напомним, что 16 октября Ху Цзиньтао присутствовал на церемонии открытия XX съезда - справа от него сидел Си Цзиньпин, а слева - председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (руководитель местного парламент) Ли Чжаньшу. Ху Цзиньтао является предшественником Си Цзиньпина. Он занимал должность генерального секретаря ЦК с 2002 по 2012 года, а с 2003 по 2013 года - место председателя КНР.

Си Цзиньпин призвал усилить безопасность в ядерной сфере.

Фото и видео: Telegram / BAZA