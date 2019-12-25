Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин дал совет, что делать во время карантина

Игрок выложил пост в своем Instagram-аккаунте.

Экс-игрок "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин сделал новый пост в своем Instagram-аккаунте. Он выложил фотографию, на которой он держит в руках мороженое в стаканчиках.

"Карантин! Что остается делать? Есть мороженку и созерцать!", - написал Аршавин.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса руководство и тренерский штаб "Зенита" продлили карантин до 29 марта. Все игроки проводят тренировки в домашних условиях.

Ранее вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, чем занимается во время паузы в чемпионате России.

Фото: Instagram / @andrey.arshavin10